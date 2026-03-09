قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
محافظ أسوان يشدد على إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة بسرعة قياسية

جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن المرحلة الحالية تتطلب حسماً كاملاً وسرعة غير مسبوقة فى التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية ، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتصالح وتقنين الأراضى ، موجهاً تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق معدلات إنجاز قياسية ورفع نسب الأداء خلال فترة زمنية محددة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الأداء بهذه الملفات الحيوية ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات المعنية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إتخاذ إجراءات المعاينة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ رصد المخالفة ، مؤكداً أن معيار تقييم إستمرار أى مسؤول فى موقعه يرتكز بشكل أساسى على مدى نجاحه فى إدارة هذه الملفات بإعتبارها من أولويات الدولة.

وأوضح المهندس عمرو لاشين بأن أى تقصير أو تباطؤ فى تنفيذ التعليمات الصادرة سيقابل بحزمة من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة، تصل إلى الإحالة للنيابة العامة والإستبعاد من المنصب دون إستثناء أو تهاون أياً كان موقع المسؤول أو درجته الوظيفية.

وأشار عمرو لاشين بأنه تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب سيتم صرف مكافآت وحوافز مالية للمتميزين فى حال تحقيق طفرة ملحوظة بنسب الإنجاز ، والتقدم فى الترتيب العام للمحافظة على مستوى الجمهورية فى هذه الملفات الهامة .

وكلف المحافظ بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة فى إطار زمنى للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة من خلال تحقيق المستهدف خلال موجات الإزالة المتتالية ، مع التركيز على الحالات والطلبات المرفوعة على المنظومة الوطنية لتقنين الأراضى ، خاصة الطلبات التى لم يتم إجراء معاينات لها أو ما زالت قيد الإجراء ، مع سرعة إستيفاء كافة المتطلبات والإنتهاء منها خلال أسبوع ، موجهاً السكرتير العام المساعد بالمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الأداء فى مختلف المراكز والمدن ، مع التنبيه والتحذير الفورى على المتباطئين والمتخازلين عن العمل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الملفات تحظى بإهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة بإعتبارها من أهم محاور تحقيق الإنضباط العمرانى ، وحماية أملاك الدولة ، وترسيخ سيادة القانون ، وتعزيز حقوق المواطنين .

