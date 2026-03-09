محافظ أسوان: ذكرى يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن إحياء ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها بطولات وتضحيات أبناء مصر من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ليبقى شامخاً وآمناً ومستقراً أمد الدهر .

وأوضح محافظ أسوان أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتماماً كبيراً بتكريم الشهداء وتخليد أسمائهم فى المشروعات القومية وقلاع التنمية ، إلى جانب الحرص المستمر على رعاية أسرهم وأبنائهم وتلبية إحتياجاتهم تقديراً لما قدموه من تضحيات عظيمة فى سبيل حماية الوطن وصون مقدراته .

يوم الشهيد

وأشار المحافظ إلى أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة ، وستبقى ذكراهم خالدة فى وجدان الشعب المصرى ، وأن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وجيشها وشرطتها ، وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية بفضل دماء أبنائها الأوفياء .

ووجه المهندس عمرو لاشين التحية لأرواح الشهداء الطاهرة ولأسرهم الكريمة ، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبناءها الذين كتبوا بدمائهم تاريخاً من الشرف والبطولة ، وستظل ذكراهم منارة تضىء طريق المستقبل .

كما وجه عمرو لاشين التحية لشهداء محافظة أسوان الذين كانوا ولا يزالون نموذجًا مشرفًا للوطنية والتضحية ، وستظل ذكراهم خالدة فى وجداننا جميعاً ، نستمد منها أسمى معانى العزة والوفاء ، ونجدد العهد على مواصلة العمل والبناء من أجل رفعة الوطن وتقدمه ، ورحم الله شهداءنا الأبرار وجعل ذكراهم دائماً مصدر فخر وإعتزاز لنا عبر العصور والأزمان .