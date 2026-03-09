في أسوان.. رفع 143 حالة إشغال وتعد على حرم الطريق بعدد من المناطق والأحياء السكنية

فى تحرك سريع وعاجل لتحويل توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التى كلف بتنفيذها خلال جولته الميدانية المفاجئة بعدد من المناطق والأحياء السكنية، إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق .

ووجه محافظ أسوان معاونه للمتابعة الميدانية محمد ممدوح بالإشراف المباشر على تنفيذ الحملة التى إستهدفت منطقة أطلس وشارع كسر الحجر ومحيط الإدارة العامة للمرور وميدان المحطة والسوق السياحى القديم ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء أحياء شرق وغرب، وبمشاركة العاملين بالوحدات المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارا ت.

جهود متنوعة

وأسفرت الحملة عن رفع 143 حالة إشغال وبلدورة وتعديات على حرم الطريق ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة وذلك فى خطوة تهدف إلى إعادة الإنضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية ، فضلاً عن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد المهندس عمرو لاشين على إستمرار الحملات الميدانية المكثفة للتصدى لأى مخالفات أو تعديات على حرم الطرق ، مع عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى ، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حق المواطن فى طريق آمن ومنظم، وتحقيق بيئة حضارية تليق بمحافظة أسوان .