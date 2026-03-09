وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر، إلى جانب مشروعات محطات رفع صرف صحي، وخطوط طرد، فضلاً عن متابعة نتائج حملات إزالة التعديات والإشغالات بالمدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية، لسرعة دخول المشروعات للخدمة لتسهم بشكل مباشر في تحسين البينة الأساسية بالمدينة.

وشددت الوزيرة على تكثيف أعمال المتابعة والصيانة الوقائية للمحطات، والتأكد من جاهزية الطلمبات والمعدات، للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي، ومواكبة التوسعات العمرانية المتسارعة التي تشهدها مدينة بدر، بما يحقق الاستدامة في الخدمات ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن نتائج جولات متابعة مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، وشملت مشروعات محطتي الصرف الصحي (1) و(4 أ) بمدينة بدر، حيث تشهد محطة (4 أ) أعمالًا مكثفة في مختلف مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحي (1)، والتي تُعد من المحطات الحيوية بالمدينة، التي تخدم عددًا كبيرًا من المناطق السكنية بمدينة بدر.

كما يجري تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء بهدف تحسين ضغوط مياه الري المعالج، وضمان وصولها بكفاءة إلى المناطق المستهدفة، ويأتي المشروع ضمن جهود دعم منظومة الري والحفاظ على المسطحات الخضراء بالمناطق العمرانية بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري واستدامة الرقعة الخضراء داخل المجتمعات السكنية الجديدة، ويتكون رافع المياه من عدد 3 طلمبات رئيسية بطاقة تصرف تصل إلى 12000 متر مكعب يوميًا.

كما يجري تنفيذ رافع صرف صحي رقم (8) بطاقة تصميمية 110 آلاف متر مكعب/يوم كمرحلة أولى، لرفع مياه الصرف الصحي الآدمي، حيث يُعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة لدعم منظومة الصرف الصحي بالمدينة ويمثل خطوة محورية لرفع كفاءة نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد قطر 1200 مم بنسبة 100% ضمن المرحلة الأولى، لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة التصميمية للرافع رقم (8).

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، تم مواصلة تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق الرئيسية والداخلية بمدينة بدر، حيث تتضمن الخطة عمليات كشط وإعادة رصف شاملة، والإحلال الكامل للمناطق المتهالكة، مع استخدام أسفلت محسَّن يتحمل الأحمال الثقيلة ودرجات الحرارة المرتفعة، وتم تكثيف الأعمال وتوزيع فرق العمل على عدة محاور بالتوازي لضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت دون تعطيل الحركة المرورية، فضلاً عن مراجعة دقيقة لمناسيب مطابق الصرف وغرف المرافق لضمان استدامة الأعمال ورفع كفاءة البنية التحتية.

وشملت الأعمال استمرار تنفيذ طبقات الأسفلت بالطريق المؤدي إلى "سكن العاملين بالعاصمة الجديدة" (295 عمارة)، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق والتسوية، وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع قسم شرطة بدر باعتباره أحد الشرايين الرئيسية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين والمنشآت الخدمية، ويشهد كثافات مرورية مرتفعة على مدار اليوم، الأمر الذي استدعى التدخل العاجل لرفع كفاءته بشكل كامل.

وفي إطار التصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، شن جهاز مدينة بدر حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بعدة مناطق، وذلك في عملية ميدانية موسعة استهدفت القضاء على المظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.