تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

شهد سعر برميل النفط ارتفاعاً كبيرا بنسبة 30% اليوم الاثنين متجاوزا 117 دولارا، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.

سعر برميل النفط

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 70%، منذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قصيرة .

وقلص خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه إلى 13.41% ليصل إلى 103.09 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 16.33% ليصل إلى 107.83 دولارا للبرميل.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” إن “أسعار النفط ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، وهي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم”.