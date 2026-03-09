قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وضع مدرسة خاصة بالجيزة تحت إشراف التعليم بعد سقوط تلميذ من الشباك

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم وضع مدرسة خاصة بالبدرشين بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري ، بعد حادث سقوط تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي من شباك فصله اليوم .

كما تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حاليا بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة كل من أهمل في منظومة الإشراف على الطلاب داخل المدرسة .

وكان قد لقي تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي مصرعه بعد سقوطه من نافذه فصله بإحدى المدارس الخاصة في البدرشين بمحافظة الجيزة .

وعلم موقع صدى البلد ، أن التلميذ كان يجلس على "شباك فصله" فأختل توازنه و سقط ولقي مصرعه ، وتم تحرير محضراً بالواقعة .

وعلى الفور صدرت قرارات رسمية بوضع المدرسة الخاصة محل الواقعة تحت الإشراف المالي والإداري ، وتقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من أهمل في الإشراف على الطلاب .
 

يذكر أنه كان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية بناء قاعدة تعليمية قوية لدى طلاب المرحلة الابتدائية بإعتبارها الأساس لأي عملية تطوير مستدامة، موضحًا أنه يحرص على المتابعة الميدانية للمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، خاصة في المرحلة الابتدائية بهدف المتابعة المتواصلة لجودة العملية التعليمية ومهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

واستعرض الوزير كذلك حزمة الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الماضي، وفي مقدمتها خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وتوفير المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مما أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في نسب حضور الطلاب، حيث بلغت نحو 87٪ منذ بداية العام الدراسي الحالي.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أيضا إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي، وذلك من خلال استخدام منصة "كيريو" بالتعاون مع اليابان، والتي تتيح للطلاب التفاعل العملي مع مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يواكب التوجه العالمي نحو تعليم الجيل الرقمي وتأهيل الطلاب لسوق العمل المستقبلي.

وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مؤكدا أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير التعليم، في ظل أهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى إطلاق نموذج للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين بهدف منح شهادات معتمدة دولية للطلاب خريجي التعليم الفني، وعلى رأسهم إيطاليا، مع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الشراكة من خلال نموذج يجمع بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، معربا عن تطلعه للتوسع في هذه الشراكات مع الجانب البريطاني.

