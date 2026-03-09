20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع

شهدت المدارس اليوم انتظاما تاما في الدراسة ، وارتفاعا في نسب حضور الطلاب ، وجولات ميدانية لمديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير الدراسة في المدارس .

حيث قامت اليوم الأثنين الموافق ٩-٣-٢٠٢٦ سهام كمال مدير عام إدارة الوراق التعليمية بزيارة تفقدية لعدد من مدارس الإدارة،

وخلال الجولة، أكدت مدير عام إدارة الوراق التعليمية على عدد من بنود المتابعة الفنية الهامة، أبرزها:

متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين داخل الفصول.

التأكد من تفعيل استراتيجيات التعلم النشط داخل الحصص.

مراجعة دفاتر تحضير المعلمين ومدى ارتباطها بنواتج التعلم.

فحص دفاتر التقييمات الأسبوعية والشهرية والتأكد من رصد الدرجات بدقة وشفافية.

متابعة خطط الدعم العلاجي للطلاب الضعاف والمتعثرين والتأكد من تنفيذها فعليًا داخل الجداول المدرسية.

مراجعة ملفات متابعة القرائية والحساب للصفوف الأولى.

التأكيد على تنويع أساليب التقويم بما يحقق العدالة ومراعاة الفروق الفردية.

متابعة مستوى النظافة والانضباط العام داخل المدرسة.

التأكيد على جاهزية المدارس لإستقبال إختبارات شهر مارس ٢٠٢٦

كما شددت مدير عام إدارة الوراق التعليمية على ضرورة الاستمرار في تقديم برامج علاجية مكثفة للطلاب المتأخرين دراسيًا، مع إعداد تقارير دورية توضح نسب التحسن، بما يضمن الارتقاء بالمستوى الأكاديمي لجميع الطلاب.

وفي نفس الإطار ، واصل أحمد شفيق مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بالجيزة صباح اليوم جولاته الرمضانية لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث زار مدارس الشعراوي الرسمية لغات ، وأوسيم التجارية للتأسيس العسكري ، والزيدية الحديثة تعليم أساسي

وتفقد مدير عام إدارة أوسيم التعليمية رياض الأطفال والفصول والمعامل وتابع أداء المعلمين داخل الفصول ودفاتر تحضيرهم وسجلات القرائية وتفاعل مع الطلاب للوقوف على مستواهم ومدى توافر البيئة اللازمة لهم لتحصيل دروسهم بكل سهولة ويسر دون أي مشكلات.

كما تفقد مدير عام إدارة أوسيم التعليمية وسائل الترفيه الخاصة برياض الأطفال في مدرسة الشعراوي الرسمية ، واطمأن على إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالالعاب ووجه مشرفي الأطفال بضرورة متابعة الأطفال المستمرة أثناء ممارساتهم النشاط الترفيهي حرصاً على سلامة الأطفال.

وكذلك تابع مدير عام إدارة أوسيم التعليمية ، نسبة حضور الطلاب بالمدارس ، وأكد على الطلاب بأهمية الإنضباط والإلتزام بالحضور خلال شهر رمضان ، وشدد على مديري المدارس بمتابعة المعلمين داخل الفصول و تفعيل التقييمات على مدار الأسبوع.

كما شدد مدير عام إدارة أوسيم التعليمية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الطلاب المتغيبين والتواصل مع أولياء أمورهم حرصاً على مستقبل ابنائهم.

وحرص مدير عام إدارة أوسيم التعليمية ، خلال الجولة على التفاعل مع الطلاب حول شهر رمضان وأهميته والمواظبة في الحضور وتمنى للجميع التوفيق والسداد.