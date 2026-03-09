إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

أعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري.

منع إسلام فتحي مدرب المقاولون العرب من مرافقة الفريق 3 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بعد التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الجمهور

إيقاف محمد شحاتة لاعب الزمالك، مباراتين، وتغريمه 5000 جنيه، بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف محمد صبري لاعب مودرن سبورت 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب الطرد للعب العنيف ثم الأعتداء على الحكم بالدفع والجذب واستعمال اليد بدون عنف.

إيقاف اسلام السعيد عبد المقصود لاعب طلائع الجيش، مباراتين، وتغريمه 5000 جنيه، بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف مروان داوود لاعب إنبي مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.