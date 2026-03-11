هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز

أعلنت ​هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أن سفينة حاويات أصيبت بمقذوف مجهول بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم / الأربعاء / - بأن السفينة تعرضت لأضرار جراء المقذوف الذي أصابها على بعد 46 كيلومترا (25 ميلا بحريا) قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، إلا أن جميع أفراد طاقمها بخير.

وحثت الهيئة البريطانية جميع السفن التي تمر عبر المنطقة على توخي الحذر أثناء العبور.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم تتضح بعد أية تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، موضحة أن السلطات البريطانية فتحت تحقيقا في الحادث.