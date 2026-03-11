قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

نشرت الفنانة كندة علوش، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جذابة.

وأطلت كندة علوش، مرتديه قفطان أنيق باللون الاسود ، وجاء القفطان بتصميم أنيق وجذاب مع مجموعة من النقوشات الملونة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كندة علوش ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

أما من الناحية الجمالية تعتمد كندة علوش ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كندة علوش