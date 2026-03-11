قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية للتخلص من الحموضة

الحموضة
الحموضة
نهى هجرس

الحموضة حالة طبية تتميز بزيادة إفراز الأحماض من غدد المعدة، ترتفع هذه الأحماض إلى المريء، وهو ما يُعرف بالارتجاع الحمضي، مُسببةً إحساسًا بالحرقة في الحلق أو الصدر، وهو ما يُعرف بحرقة المعدة. 

غالبًا ما تنتج الحموضة عن عوامل نمط الحياة، مثل الإفراط في تناول الطعام، أو تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية، أو التوتر، كما يمكن أن تُحفز الحموضة حالات طبية أخرى، مثل التهاب المعدة أو اختلال توازن إفراز حمض المعدة.

تشمل الأعراض الشائعة للحموضة 

الشعور بحرقة في الصدر (حرقة المعدة)، وطعم حامض أو مر في الفم، وانتفاخ أو غثيان، وصعوبة في البلع، وارتجاع الطعام أو السوائل

طرق طبيعية لعلاج الحموضة

- الزنجبيل

يُعدّ الزنجبيل (Zingiber officinale) علاجًا منزليًا معروفًا لمشاكل الحموضة والغازات، تشمل استخداماته التقليدية تقليل الغازات المعوية والانتفاخ، وتهدئة بطانة المعدة، وخفض إنتاج الحمض، يحتوي الزنجبيل على مركب الجينجيرول النشط، الذي يتميز بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات تُحسّن الهضم وتُقلّل من كمية الحمض المُنتَج في المعدة، مما يُخفف من الانزعاج المصاحب للحموضة.

يمكن تناول الزنجبيل بإضافة شرائح صغيرة منه إلى الماء الساخن، أو شرب شاي الزنجبيل، أو حتى مضغ الزنجبيل الطازج.،وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح بشرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات للمساعدة في معادلة حموضة المعدة ودعم عملية الهضم الصحية

- الموز

الموز (Musa paradisiaca Linn) فاكهة قلوية بطبيعتها، وتساعد على معادلة حموضة المعدة، فهو يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الحموضة الطبيعية التي تُغلف بطانة المعدة، مما يُخفف من الشعور بالحرقة الناتجة عن الحموضة، إضافةً إلى ذلك، يُحفز الموز إفراز المخاط، مما يحمي بطانة المعدة من أضرار الحمض

- حليب بارد

للتخفيف السريع من أعراض الحموضة، يُعدّ كوب من الحليب البارد علاجًا فعالًا، تكمن فعالية الحليب في قدرته على معادلة حموضة المعدة. فبفضل احتوائه على كربونات الكالسيوم، وهو مضاد طبيعي للحموضة، يُساعد الحليب على تقليل إفراز حمض المعدة الزائد

المصدر pace hospital 

الحموضة علاج الحموضة اسباب الحموضة أعراض الحموضة

