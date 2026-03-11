مفاجأة دوري الأبطال.. بودو جليمت يصطدم بسبورتنج لشبونة في ثمن النهائي

يستضيف بودو جليمت النرويجي نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي في العاشرة مساء اليوم على ملعب "أسبميرا"، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في البرتغال.

وقدم الفريق النرويجي واحدة من أبرز مفاجآت البطولة هذا الموسم، بعدما نجح في لفت الأنظار بأدائه القوي، حيث تجاوز عقبات صعبة خلال مشواره، وأقصى إنتر ميلان من الملحق الإقصائي بنتيجة إجمالية 5-2، ليواصل مسيرته اللافتة في البطولة القارية.

كما حقق بودو جليمت نتائج مميزة خلال مرحلة الدوري، من بينها انتصارات بارزة أمام أندية كبيرة، ما جعله أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية من دوري الأبطال، رغم الإمكانات المالية المحدودة للفريق مقارنة بكبار القارة.

في المقابل، يدخل سبورتينج لشبونة المواجهة بمعنويات مرتفعة، في ظل نتائجه الجيدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 62 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بورتو المتصدر.

ويأمل الفريق البرتغالي في استغلال خبرته الأوروبية للخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، قبل خوض مباراة العودة التي ستحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.