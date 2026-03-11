الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يبحث العديد من المعلمين، عن رابط وطريقة التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقبول في الوظائف.

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك حتى 19 مارس الجاري.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للمعلمين الراغبين في التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاحة، من خلال زيارة رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالضغط هـــــنـــــا.

مميزات العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

شروط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام فى أول أكتوبر 2025.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

- ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في المجال المتقدم له.

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.



شروط التقديم لتولي منصب المدير الأكاديمي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة «يفضل الحاصل على ماجستير».

- قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه.

- يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة