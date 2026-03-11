إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، أنه تم إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل السلطنة .

ومنذ قليل ، أعلنت البحرية التايلندية تقديم مساعدة عاجلة بعد تعرض سفينة شحن تايلندية لحالة طارئة في مضيق هرمز.

ولاحقا ، أعلنت أسوشيتد برس، عبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية.

وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بيانا حدد فيه شروط طهران لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وقال بزشكيان في بيان: "طهران مستعدة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط إذا لم تُستخدم الأراضي والمياه الإقليمية لجيراننا لشن هجمات على السكان الإيرانيين".