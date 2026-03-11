البابا تواضروس يترأس اجتماع الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وذلك من كنيسة الملاك ميخائيل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي

ويُبث الاجتماع عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي قناة CTV وقناة أغابي وقناة ME Sat وقناة Logos TV، إلى جانب صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يقدم قداسة البابا كلمة روحية وتعليمية ضمن اجتماعه الأسبوعي الذي يحرص من خلاله على تقديم التأملات الروحية والتعليمية لأبناء الكنيسة.

يُذكر أن اجتماع الأربعاء لقداسة البابا تواضروس الثاني يُعد من اللقاءات الروحية الأسبوعية التي يتابعها عدد كبير من أبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها.