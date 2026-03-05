قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من ممثلي المعاهد الكنسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الخميس، مع مجموعة جديدة من ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون. بحضور نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية.

تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يأتي هذا اللقاء - وهو الرابع - ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية.

حضر اللقاء وفود من كل من الكلية الإكليريكية بالمنيا، كلية القديس مار مرقس اللاهوتية بالبلينا، كلية البابا ديوسقورس الإكليريكية اللاهوتية بشبين الكوم، كلية البابا شنودة الثالث الإكليريكية بشبرا الخيمة، معهد البابا تواضروس للدراسات اللاهوتية بإخميم.