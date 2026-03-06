البابا تواضروس يستقبل 3 من الأساقفة بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي.. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، عددًا من أصحاب النيافة الأساقفة بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث جرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات الرعوية والخدمية الخاصة بالإيبارشيات والقطاعات الكنسية.

متابعة مستمرة

استقبل قداسة البابا نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية.

كما استقبل قداسته، نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، الذي عرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأمور الرعوية في القطاع المسؤول عنه.

واستقبل قداسة البابا أيضًا نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، حيث عرض على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالدير.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس الثاني المنتظمة للأوضاع الرعوية والخدمية في الإيبارشيات والقطاعات الكنسية، وحرصه على دعم العمل الكنسي وتعزيز الخدمة في مختلف المناطق.