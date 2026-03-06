نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها

وجهت الفنانة نيلي كريم، رسالة خاصة لـ صناع مسلسل عين سحرية، الذي عرض في هذا السباق الرمضاني.

مسلسل عين سحرية

وكتبت الفنانة نيلي كريم، في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عين سحرية .. كل احترامي وتقديري لكل صناع العمل”؛ ليرد عليها الفنان باسم سمرة عبر التعليقات: "الملكة المتوجة نيللي كريم" .

ويقدم مسلسل “عين سحرية” جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار، وسط توقعات بمفاجآت أكبر خلال الحلقات المقبلة.