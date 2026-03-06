بعد انتهاء عين سحرية.. باسم سمرة يمازح جمهوره على طريقته الخاصة

وجه الفنان باسم سمرة رسالة كوميديه للجمهور بعد انتهاء عرض مسلسل “عين سحرية” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وكتب باسم سمرة عبر حسابه على فيسبوك: لا بقى فيها تخطيط ولا أكل ولا حتي سوبيا .



وقدم مسلسل “عين سحرية” جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار، وسط توقعات بمفاجآت أكبر خلال الحلقات المقبلة.

