قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس الدولة بالبحيرة ينظم حفل إفطار و يكرم المعينين ورؤساء المحاكم

نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة
نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة
ساندي رضا

نظم نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة حفل إفطار رمضاني، وسط أجواء من الود والتآلف، وبحضور عدد من القيادات القضائية والشخصيات البارزة، وذلك في إطار تعزيز الروابط بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وشهد حفل الإفطار حضور كل من المستشار محمد رجب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، والمستشار حامد عيساوي رئيس الاستئناف ورئيس نادي القضاة بالبحيرة، والمستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية الأسبق، والمستشار أسامة أبو العطا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية.

كما حضر الحفل المستشار أحمد حسين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بالبحيرة، والمستشار شريف أبو ركبة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالبحيرة، و الدكتور بشارة عبد الملاك يمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب عدد كبير من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتضمن الحفل تكريم المعينين الجدد من القضاة، وعدد من رؤساء المحاكم، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم منظومة العدالة، وسط إشادة بالحضور وتمنيات لهم بالتوفيق في مسيرتهم القضائية.

وفي ختام الحفل، توجه الحضور بالشكر والتقدير إلى مديرية أمن البحيرة على جهودها في تأمين الفعالية، وما تبذله من تعاون مستمر مع الجهات المختلفة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

البحيرة مجلس الدولة نادى قضاة البحيرة تكريم المعينين الجدد حفل إفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

عصير التين باللبن

مليء بالفوائد.. طريقة تحضير مشروب التين باللبن والمكسرات

كرات البطاطس

هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

النفق الرسغي

طرق الوقاية من متلازمة النفق الرسغي

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد