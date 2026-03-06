مجلس الدولة بالبحيرة ينظم حفل إفطار و يكرم المعينين ورؤساء المحاكم

نظم نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة حفل إفطار رمضاني، وسط أجواء من الود والتآلف، وبحضور عدد من القيادات القضائية والشخصيات البارزة، وذلك في إطار تعزيز الروابط بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وشهد حفل الإفطار حضور كل من المستشار محمد رجب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، والمستشار حامد عيساوي رئيس الاستئناف ورئيس نادي القضاة بالبحيرة، والمستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية الأسبق، والمستشار أسامة أبو العطا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية.

كما حضر الحفل المستشار أحمد حسين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بالبحيرة، والمستشار شريف أبو ركبة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالبحيرة، و الدكتور بشارة عبد الملاك يمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب عدد كبير من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتضمن الحفل تكريم المعينين الجدد من القضاة، وعدد من رؤساء المحاكم، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم منظومة العدالة، وسط إشادة بالحضور وتمنيات لهم بالتوفيق في مسيرتهم القضائية.

وفي ختام الحفل، توجه الحضور بالشكر والتقدير إلى مديرية أمن البحيرة على جهودها في تأمين الفعالية، وما تبذله من تعاون مستمر مع الجهات المختلفة للحفاظ على الأمن والاستقرار.