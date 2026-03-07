قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري 2025-2026؛ بعدما حقق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وجاءت المواجهة قوية بين الفريقين، حيث سعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة التربع على صدارة جدول الترتيب، بينما حاول الاتحاد السكندري الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الدوري.

هدف يمنح الزمالك 3 نقاط ثمينة

نجح الزمالك في حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف، ليحصد 3 نقاط غالية في سباق المنافسة على اللقب، وبهذا الانتصار رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 43 نقطة، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للزمالك في ظل الصراع القوي مع منافسيه المباشرين على اللقب، خاصة مع تقارب النقاط في المراكز الأولى.

صراع قوي بين الزمالك وبيراميدز والأهلي

مع نهاية الجولة، ما زال الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد (40 نقطة) بعد خوض 19 مباراة أيضًا.

ويؤكد تقارب النقاط بين الثلاثي المتصدر؛ أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم ستكون مشتعلة حتى الجولات الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 21

    1    الزمالك – 43 نقطة (19 مباراة)
    2    بيراميدز – 40 نقطة (19 مباراة)
    3    الأهلي – 40 نقطة (19 مباراة)
    4    سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة (20 مباراة)
    5    المصري – 32 نقطة (19 مباراة)
    6    وادي دجلة – 29 نقطة (20 مباراة)
    7    سموحة – 28 نقطة (19 مباراة)
    8    البنك الأهلي – 26 نقطة (19 مباراة)
    9    زد – 26 نقطة (19 مباراة)
    10    الجونة – 25 نقطة (19 مباراة)
    11    بتروجيت – 25 نقطة (20 مباراة)
    12    إنبي – 24 نقطة (18 مباراة)
    13    مودرن سبورت – 23 نقطة (18 مباراة)
    14    الاتحاد السكندري – 20 نقطة (20 مباراة)
    15    طلائع الجيش – 19 نقطة (19 مباراة)
    16    غزل المحلة – 18 نقطة (19 مباراة)
    17    المقاولون العرب – 18 نقطة (20 مباراة)
    18    حرس الحدود – 17 نقطة (20 مباراة)
    19    كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة (19 مباراة)
    20    فاركو – 14 نقطة (19 مباراة)
    21    الإسماعيلي – 11 نقطة (20 مباراة)


وتبقى الجولات المقبلة حاسمة في تحديد بطل الدوري، في ظل المنافسة القوية بين فرق القمة وسعي كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط. 

