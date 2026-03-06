الدردير بعد هدف منسي الأول للزمالك في مرمى الاتحاد : قلبي عندك يالي ناصر مش عندك

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي أداء ناصر منسي في مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد هدفه الأول.

ناصر منسي

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قلبي عندك يالي ناصر منسي مش عندك ".

نجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى الاتحاد السكندري، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل منسي الهدف في الدقيقة 11 من رأسية رائعة بعد أسيست من أحمد فتوح.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - شيكو بانزا - ناصر منسي

البدلاء:

محمود الشناوي - السيد أسامة - احمد ربيع - عمر جابر - محمد السيد - أدم كايد - أحمد شريف - عدي الدباغ - سيف الجزيري