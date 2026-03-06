قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف بالدوري

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

مرت 30 دقيقة من مواجهة نادي الزمالك وفريق الاتحاد السكندري وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة 1-0، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 11 من رأسية رائعة بعد أسيست من أحمد فتوح.

وشهدت الدقائق الماضية ضغطا مكثفا من جانب نادي الزمالك، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل لولا تألق محمود جنش حارس الاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - شيكو بانزا - ناصر منسي

البدلاء:

محمود الشناوي - السيد أسامة - احمد ربيع - عمر جابر - محمد السيد - أدم كايد - أحمد شريف - عدي الدباغ - سيف الجزيري

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب إستاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – كريم الديب

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمود عماد – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: يسري وحيد – مابولولو – عبد الرحمن مجدي

قائمة البدلاء: صبحي سليمان، محمود شبانه، مؤمن شريف، محمد توني، فادي فريد، أبو بكر ليادي، نور علاء، سيفور إيزاك، جون إيبوكا.

الزمالك الاتحاد السكندري بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

ترشيحاتنا

محاولة انهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي

محاولة إنهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي

أولاد الراعي

أولاد الراعي الحلقة 16 .. تكشف الحقائق عن مقتل رشاد

حكاية نرجس

حكاية نرجس الحلقة 2 .. ريهام عبد الغفور تدعي الحمل

بالصور

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد