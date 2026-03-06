30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف بالدوري

مرت 30 دقيقة من مواجهة نادي الزمالك وفريق الاتحاد السكندري وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة 1-0، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 11 من رأسية رائعة بعد أسيست من أحمد فتوح.

وشهدت الدقائق الماضية ضغطا مكثفا من جانب نادي الزمالك، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل لولا تألق محمود جنش حارس الاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - شيكو بانزا - ناصر منسي

البدلاء:

محمود الشناوي - السيد أسامة - احمد ربيع - عمر جابر - محمد السيد - أدم كايد - أحمد شريف - عدي الدباغ - سيف الجزيري

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب إستاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – كريم الديب

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمود عماد – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: يسري وحيد – مابولولو – عبد الرحمن مجدي

قائمة البدلاء: صبحي سليمان، محمود شبانه، مؤمن شريف، محمد توني، فادي فريد، أبو بكر ليادي، نور علاء، سيفور إيزاك، جون إيبوكا.