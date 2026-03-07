أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري كانت صعبة، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك هم من صعّبوا اللقاء على أنفسهم بسبب إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

وقال يونس خلال تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد ابو العلا إن الزمالك أهدر أربع فرص محققة للتسجيل خلال المباراة، وهو ما جعل اللقاء يظل معلقًا حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن حارس الزمالك مهدي سليمان لعب دورًا كبيرًا في المباراة، ونجح في إنقاذ الزمالك من التعادل

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن طرد محمد شحاتة كان مؤثرًا على أداء الفريق، خاصة أنه كان من نجوم الشوط الأول إلى جانب عبدالله السعيد، وقدم مستوى مميزًا قبل خروجه من المباراة.

وأشاد أيمن يونس بدور جماهير الزمالك، مؤكدًا أن حضورها ودعمها كان له تأثير كبير على اللاعبين طوال المباراة.

كما أثنى على أداء ناصر منسي، واصفًا إياه بالمهاجم الذكي الذي نجح في خداع مدافعي الاتحاد السكندري خلال اللقاء.

ووجه يونس التحية لثلاثي الخط الخلفي محمد إسماعيل وحسام عبدالمجيد ومعهما محمد إبراهيم، مشيدًا بالأداء الدفاعي للفريق.

وتطرق للحديث عن اللاعب خوان بيزيرا، مؤكدًا أنه لاعب مميز للغاية، وإذا نجح في تحسين لمساته الأخيرة أمام المرمى سيكون له شأن كبير مع الفريق.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن ناصر منسي يذكره في أسلوب لعبه بالنجم الكبير جمال عبدالحميد