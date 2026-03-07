قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاعات الجوية السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و17 مسيّرة

محمود نوفل

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية  اللواء الركن تركي المالكي أن سلاح الدفاع الجوي نجح في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و17 مسيّرة في أنحاء متفرقة من المملكة. 
 

وفي بيان له ؛ ذكر المالكي اليوم (السبت)، أنه جرى اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة.

كما تم إحباط محاولة هجوم على حقل شيبة، حيث نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي وذلك بحسب ماذكر البيان السعودي .

وأشار المتحدث إلى أنه جرى اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة، إضافة إلى  صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

كما بيّن المتحدث الرسمي أنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة بالإضافة مسيّرة شرق مدينة الرياض.

وبالأمس ؛ نوه المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، أنه تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات و5 صواريخ باليستية وكروز أُطلقت باتجاه مناطق مختلفة، بينها شرق الرياض وشمال شرقها، إضافة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية وشرق محافظة الخرج.

السعودية وزارة الدفاع السعودية طائرات مسيرة صواريخ باليستية حقل شيبة

