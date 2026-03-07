قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوقات الصلاة اليوم 17 رمضان.. موعد الإفطار في مصر والدول العربية
اجتماع استثنائي يناقش توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي خلال الحروب والأزمات
عمرو الدردير يثير الجدل بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري.. ماذا قال؟
أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات اقتصادية في مصر بدون زيادة.. مواصفات فيراري F80 بالسعر.. تسلا تقدم Model Y العائلية
استدعاء مزيد من عناصر الحرس الوطني واحتياط الجيش الأمريكي بسبب حرب إيران
السعودية.. استهداف حقل شيبة وقاعدة الأمير سلطان الجوية بـ4 مسيرات وصاروخين
روسيا : أوروبا تواجه انهيارا في قطاع الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط
الأردن .. الدفاعات الحوية تسقط 4 مسيرات في مدينة إربد
إسلام صادق: فوز صعب للزمالك أمام الاتحاد السكندري يحافظ به على الصدارة
ألبينا تشوق لطرح طراز جديد مستوحى من أيقونة BMW X7
ما يجب فعله على من أفطر متعمدًا في نهار رمضان بلا عذر.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران .. بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن التلفزيون الإيراني بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة.

ومنذ قليل ؛ أفادت مصادر أمنية بإقليم كردستان أن مسيرة سقطت قرب معسكر لقوات البشمركة بالسليمانية دون وقوع خسائر بعدما حاولت المضادات الأرضية التصدي لمسيرة في أجواء السليمانية دون جدوى .

وفي وقت سابق من اليوم ؛ أعلن  الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 24 من الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة وتل أبيب، حيث أصابت جميع أهدافها بنجاح.

ومن جهته، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري،: استهدفنا بأسلحة دقيقة، القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات، كما تم استهداف رادار ومستودع وقود ومَدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت بالصواريخ.

وأضاف مقر خاتم الأنبياء العسكري: “دمرنا مقرا للمجموعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق"، كما استخدمنا صواريخ ”خيبر شكن" في آخر هجماتنا على الأراضي المحتلة.

فيما صرح مصدر أمني عراقي بأن طهران شنت هجوما جديدا بمسيرة، استهدف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد.

