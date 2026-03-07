إيران .. بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة

أعلن التلفزيون الإيراني بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة.

ومنذ قليل ؛ أفادت مصادر أمنية بإقليم كردستان أن مسيرة سقطت قرب معسكر لقوات البشمركة بالسليمانية دون وقوع خسائر بعدما حاولت المضادات الأرضية التصدي لمسيرة في أجواء السليمانية دون جدوى .

وفي وقت سابق من اليوم ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 24 من الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة وتل أبيب، حيث أصابت جميع أهدافها بنجاح.

ومن جهته، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري،: استهدفنا بأسلحة دقيقة، القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات، كما تم استهداف رادار ومستودع وقود ومَدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت بالصواريخ.

وأضاف مقر خاتم الأنبياء العسكري: “دمرنا مقرا للمجموعات الانفصالية في إقليم كردستان العراق"، كما استخدمنا صواريخ ”خيبر شكن" في آخر هجماتنا على الأراضي المحتلة.

فيما صرح مصدر أمني عراقي بأن طهران شنت هجوما جديدا بمسيرة، استهدف معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد.