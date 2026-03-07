أوقات الصلاة اليوم 17 رمضان.. موعد الإفطار في مصر والدول العربية

لعل أهم أوقات الصلاة اليوم 17 رمضان موعد أذان الفجر والمغرب في مصر والدول العربية، فهي أكثر ما يبحث عنه الجميع في هذه اللحظات المباركة، حيث يشهد اليوم السبت السابع عشر من شهر رمضان ، لذا نقدم اوقات الصلاة اليوم 17 رمضان ، في عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أوقات الصلاة اليوم 17 رمضان

نعرض فيما يلى اوقات الصلاة اليوم 17 رمضان، في عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، والمحلة ، وقنا، وأسوان وذلك كما يلى :

اوقات الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

وقت الشروق 6:14 ص

موعد آذان الظهر 12:06 ص

موعد آذان العصر 27: 3 م

موعد آذان المغرب 5:58 م

موعد آذان العشاء 7:15 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

وقت الشروق 6:20 ص

موعد آذان الظهر 12:11 م

موعد آذان العصر 3:32 م

موعد آذان المغرب 6:03 م

موعد آذان العشاء 7:21 م.

أوقات الصلاة في المنصورة

وقت صلاة الفجر 4:47

وقت الشروق 6:14 ص

موعد آذان الظهر 12:05 م

موعد آذان العصر 3:26 م

موعد آذان المغرب 5:57 م

موعد آذان العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في المحلة

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

وقت الشروق 6:16 ص

موعد آذان الظهر 12:07 م

موعد آذان العصر 3:28 م

موعد آذان المغرب 5:59 م

موعد آذان العشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة في قنا

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

وقت الشروق 6:07 ص

موعد آذان الظهر 12:00 م

موعد آذان العصر 3:23 م

موعد آذان المغرب 5:54 م

موعد آذان العشاء 7:08 م

اوقات الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:44

وقت صلاة الشروق 6:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد أذان العصر 3:22 م

موعد أذان المغرب 5:54 م

موعد أذان العشاء 7:07

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية في مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة بمكة

موعد صلاة الفجر ٥:٢١ ص

الشروق ٦:٣٧ ص

وقت صلاة الظُّهْر ١٢:٣٢ م

موعد أذان العَصر ٣:٥٤ م

موعد أذان المَغرب ٦:٢٧ م

موعد أذان العِشاء ٨:٢٧ م

اوقات الصلاة بالمدينة المنورة

موعد أذان الفجْر ٥:٢١ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

موعد أذان الظُّهْر ١٢:٣٣ م

موعد أذان العَصر ٣:٥٥ م

موعد أذان المَغرب ٦:٢٧ م

موعد أذان العِشاء ٨:٢٧ م

الرياض

موعد صلاة الفجْر ٤:٥٣ ص

موعد صلاة الشروق ٦:١٠ ص

موعد صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

موعد صلاة العَصر ٣:٢٧ م

موعد صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

موعد صلاة العِشاء ٧:٥٨ م

اوقات الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجْر ٥:٣٦ ص

موعد صلاة الشروق ٦:٥٧ ص

موعد صلاة الظُّهْر ١٢:٤٧ م

موعد صلاة العَصر ٤:٠٨ م

موعد صلاة المَغرب ٦:٤٢ م

موعد صلاة العِشاء ٨:٠٠ م

أوقات الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر ٥:٢٢ ص

موعد صلاة الشروق ٦:٤٠ ص

موعد صلاة الظُّهْر ١٢:٣٤ م

موعد صلاة العَصر ٣:٥٦ م

موعد صلاة المَغرب ٦:٢٨ م

موعد صلاة العِشاء ٧:٥٨ م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجْر ٥:٢١ ص

الشروق ٦:٤٩ ص

الظُّهْر ١٢:٣٩ م

العَصر ٣:٥٨ م

المَغرب ٦:٢٩ م

العِشاء ٧:٤٧ م

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجْر ٤:٤٨ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٠١ م

العَصر ٣:٢٢ م

المَغرب ٥:٥٣ م

العِشاء ٧:٢٣ م

ماذا يقال عند سماع الأذان

ورد فيه أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أرشدنا إلى كلمات الدعاء بها عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائلها، وهي : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».

ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

وفي الحديث دليل على مشروعية الترديد وراء المؤذن بهذا اللفظ ، وقال طائفة من العلماء السنة أن تقول كما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وتقول بعدها أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، مشيرًا إلى أن قوله «غفر له ما تقدم من ذنبه»: فيه دليل على سعة رحمة الله، فالذكر بعد الأذان يعد من مكفرات الذنوب، لذا أوصى -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء عند سماع الأذان.