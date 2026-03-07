ذكرت فوكس نيوز أن الإدارة الأمريكية تستعد لإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في وقت ظلت فيه مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر. فورد" تواصل على مدار الساعة، تنفيذ عملياتها لدعم الضربات وتضييق الخناق على إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في تدوينة على منصة (إكس أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أمريكية أخرى في الشرق الأوسط، فإن القوات الأمريكية تضغط على إيران من البحر.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في تدوينة أخرى - إلى مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على قدرات النظام الإيراني في إطلاق الصواريخ المتنقلة.. قائلة: نحن نكتشف هذه التهديدات وندمرها بدقة قاتلة.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقطعا مصورا يظهر تدمير آليات عسكرية إيرانية