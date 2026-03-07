رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار



شهدت منطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية حادثا مأساويا قبل موعد الإفطار، بعدما أقدم زوج على إشعال النار في زوجته عقب خلافات حادة نشبت بينهما داخل مسكنهما.



وبحسب روايات أولية، فإن الخلافات بين الزوجين تصاعدت في الفترة الأخيرة بعد تعلق الزوج بفتاة أخرى ورغبته في الزواج منها وإقامتها في نفس الشقة التي تقيم فيها زوجته الأولي.

هذا الأمر أثار غضب الزوجة ورفضها الشديد، ما أدى إلى تكرار المشادات بين الطرفين.



وفي يوم الواقعة، وقبل وقت الإفطار بوقت قليل، تجدد الخلاف بين الزوجين داخل المنزل، وتطور إلى مشاجرة عنيفة.

وخلال لحظة غضب، قام الزوج بسكب مادة قابلة للاشتعال على زوجته وأضرم فيها النار، ما تسبب في إصابتها بحروق خطيرة.



وعلى الفور، تم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية من ضبط الزوج وبدء التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.



وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.