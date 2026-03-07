إعلامي بعد فوز الأبيض: الزمالك لا يقبل إلا بالصدارة

احتفل الإعلامي مينا ماهر بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك لا يقبل الا بالصدارة "

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وستكون موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل في آخر مباراة للفريق في المسابقة قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.