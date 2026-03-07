محمد شحاتة يوجه رسالة مؤثره لجماهير الزمالك بعد طرده بمباراة الاتحاد

حرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم اعتذار رسمي لجماهير الفريق الأبيض، بعد حصوله على طرد في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب محمد شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"أولًا الحمد لله على المكسب،وقدر الله وما شاء فعل في الطرد، وأكيد ربنا شايل الخير".

وأضاف لاعب الزمالك:"بعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم، والجهاز الفني، وزمايلي اللاعبين على اللي حصل".

واختتم محمد شحاتة:"وإن شاء الله أتعلم من الموقف ده، بدعمكم إن شاء الله نكمل الطريق ونفرحكم دايمًا".

طرد محمد شحاتة

وحصل محمد شحاتة على طرد مباشر في مباراة الاتحاد السكندري، بعد تدخل عنيف ضد خالد عبدالفتاح.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.