صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل مصرع بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية غير المرخصة في قنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل – إتلاف عمد") بجلب كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها وتهريب بعضها لخارج البلاد وقيامهم بتجهيز أحد المخازن السرية على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا لإخفاء وبيع المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر البؤرة وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر منهم وضبط الآخر وإصابة ضابط شرطة.. وعُثر بحوزتهم على (20 مليون قرص كبتاجون المخدر - 215 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة – 19 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف، 16 بندقية آلية ، بندقية قناصة ، بندقية خرطوش" – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (1,5مليار جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.