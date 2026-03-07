هاني النحاس: إفطار المطرية رمز الوحدة والمحبة بين المصريين في رمضان

أكد هاني النحاس، مقدم برنامج "ساعة الفطار" على قناة صدى البلد، أن إفطار المطرية أصبح أكثر من مجرد وجبة طعام؛ بل هو رمز حقيقي للوحدة والمحبة بين المصريين.

جمال العادات المصرية في شهر رمضان

وعبّر المشاركون في إفطار المطرية عن سعادتهم بالانضمام لهذا الحدث الضخم، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تعكس جمال العادات المصرية في شهر رمضان.

بدأت فكرة الإفطار في عام 2013، واحتفظت بتقاليدها السنوية حتى عام 2026، حيث شهدت نسخة هذا العام حضورًا جماهيريًا هائلًا، أكثر من 100,000 شخص شاركوا في المائدة الكبرى التي تُعد نموذجًا للتكافل الاجتماعي، وتُبرز بشكل كبير أجواء رمضان المميزة في مصر.

وأكد المشاركون في الإفطار أن ما يميز الحدث ليس فقط الطعام المتنوع من الأكلات المصرية التقليدية، مثل المحاشي والمشويات؛ ولكن أيضًا الأجواء الرمضانية المبهجة التي تعكس روح الشهر الكريم، الأجواء في المائدة الكبرى كانت مليئة بالمحبة والتآخي بين كل الفئات الاجتماعية.

المشاركون في الإفطار أبدوا إعجابهم الكبير بالتنظيم، حيث أشاروا إلى أن هذا النوع من الفعاليات يعزز التواصل الاجتماعي في المجتمع المصري، ويتيح الفرصة للتلاقي وتبادل المشاعر الطيبة، مما يعزز الروح المجتمعية بين المواطنين.