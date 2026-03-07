مائدة إفطار المطرية الأكبر في العالم...هاني النحاس ينقل فرحة المصريين

في خطوة لافتة، قام الإعلامي هاني النحاس بجولة ميدانية ضمن فعاليات "إفطار المطرية" الذي يعد أكبر مائدة إفطار في العالم، ويستقطب كل عام أكثر من مئة ألف مواطن مصري وعشرات الزوار من العرب والأجانب.

الحدث الذي أُقيم في يوم أمس، يشهد عامًا بعد عام نجاحًا كبيرًا وأجواء رمضانية مميزة تجمع الناس على المحبة والود.

بدأت فكرة الإفطار في عام 2013، واحتفظت بتقاليدها السنوية حتى عام 2026، حيث شهدت نسخة هذا العام حضورًا جماهيريًا هائلًا.

أكثر من 100,000 شخص شاركوا في المائدة الكبرى التي تُعد نموذجًا للتكافل الاجتماعي، وتُبرز بشكل كبير أجواء رمضان المميزة في مصر.

أكد المشاركون في الإفطار أن ما يميز الحدث ليس فقط الطعام المتنوع من الأكلات المصرية التقليدية، مثل المحاشي والمشويات، ولكن أيضًا الأجواء الرمضانية المبهجة التي تعكس روح الشهر الكريم.

الأجواء في المائدة الكبرى كانت مليئة بالمحبة والتآخي بين كافة الفئات الاجتماعية.

أكد هاني النحاس، مقدم برنامج "ساعة الفطار" على قناة صدى البلد، أن إفطار المطرية أصبح أكثر من مجرد وجبة طعام، بل هو رمز حقيقي للوحدة والمحبة بين المصريين.

كما عبّر المشاركون عن سعادتهم بالانضمام لهذا الحدث الضخم، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تعكس جمال العادات المصرية في شهر رمضان.

المشاركون في الإفطار أبدوا إعجابهم الكبير بالتنظيم، حيث أشاروا إلى أن هذا النوع من الفعاليات يعزز التواصل الاجتماعي في المجتمع المصري، ويتيح الفرصة للتلاقي وتبادل المشاعر الطيبة، مما يعزز الروح المجتمعية بين المواطنين.

إفطار المطرية هو نموذج مميز للمبادرات الرمضانية التي تجمع المصريين تحت مظلة من التعاون والمشاركة في أجواء من الود والمحبة.

ومع الاستمرار في إقامة هذه الفعاليات السنوية، يتطلع الجميع إلى أن تظل هذه المائدة علامة بارزة في الشهر الكريم.