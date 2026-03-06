قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الله على مصر.. عزيز مرقة يشارك في إفطار المطرية

عزيز مرقة
عزيز مرقة
سارة عبد الله

شارك المطرب الأردنى عزيز مرقة، فى فعاليات إفطار المطرية بالقاهرة، معربا عن سعادته بالحدث الكبير والتعاون والتنسيق.

ونشر عزيز مرقة فيديو من المطرية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وكتب: “الله على مصر، وعز مصر وأهلها المطرية مصر”.

ويعد هذا الحدث الشعبي واحدًا من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، حيث يشارك فيه أهالي المنطقة في تنظيمه وتجهيزه، بداية من إعداد الطعام وحتى استقبال الضيوف.

ويعكس إفطار المطرية صورة فريدة من صور التلاحم المجتمعي، إذ يتحول الحي بالكامل إلى ورشة عمل جماعية قبل حلول موعد الإفطار، حيث يتطوع الشباب والسكان في تجهيز الموائد، وتزيين الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، فيما تتولى مجموعات أخرى إعداد الوجبات وتوزيعها على الصائمين. 

ولا يقتصر الحضور على أهالي المطرية فقط، بل يمتد ليشمل زائرين من مختلف مناطق القاهرة والمحافظات، فضلًا عن حضور شخصيات عامة وإعلاميين.

