هيفاء وهبي عن أحداث لبنان: الله يكون معنا الليلة

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الدعاء لبلدها لبنان بالسلام والأمان، وذلك عقب الغارات الإسرائيلية التي تستهدف الضاحية الجنوبية وذلك ردا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وكتبت هيفاء وهبي فى تغريدة لها عبر حسابها علي "إكس" الله يكون معنا الليلة وكل ليلة ويحمي بلدي لبنان و انفراج و أمان على البلاد العربية الشقيقة ".

ويواصل جيش الإحتلال القصف على لبنان، اليوم الجمعة حيث توسع من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى طرابلس شمالا وطريق المطار فيما يستمر حزب الله بإطلاق صواريخ بإتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وما يرافقها من عمليات عسكرية متبادلة على عدة جبهات، من بينها الجبهة اللبنانية.