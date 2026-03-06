رأس الأفعى الحلقة 16.. الإرهابي يحيى موسى يكشف دعم التنظيم الدولي للجماعة

شهد مسلسل رأس الأفعي الحلقة 16 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث ظهر الإرهابي يحيى موسى “عمرو رمزي” الذى يتواجد فى إحدى الدول الأجنبية ويؤكد على ضرورة استمرار العمليات الإرهابية حتى تتأكد قوات الأمن أن العناصر التى تم القبض عليها ليسوا هم من قاموا باغتيال النائب العام.

وكشفت الحلقة أيضا عن علاقة الجماعة الإرهابية بالتنظيم الدولي والدعم الكبير الذى يدعمه للجماعة سواء ماديا أو تدريب الشباب على كافة انواع الاسلحة وعمليات التخريب والتدمير والاغتيالات.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.