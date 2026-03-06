قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
رأس الأفعى الحلقة 16.. الإرهابي يحيى موسى يكشف دعم التنظيم الدولي للجماعة

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل رأس الأفعي الحلقة 16 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث ظهر الإرهابي يحيى موسى “عمرو رمزي” الذى يتواجد فى إحدى الدول الأجنبية ويؤكد على ضرورة استمرار العمليات الإرهابية حتى تتأكد قوات الأمن أن العناصر التى تم القبض عليها ليسوا هم من قاموا باغتيال النائب العام. 

وكشفت الحلقة أيضا عن علاقة الجماعة الإرهابية بالتنظيم الدولي والدعم الكبير الذى يدعمه للجماعة سواء ماديا أو تدريب الشباب على كافة انواع الاسلحة وعمليات التخريب والتدمير والاغتيالات. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف "إشارة تحذير مبكرة" لسرطان البنكرياس

