مسلسل نون النسوة الحلقة الأولى.. القبض على مي كساب

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة الأولى أحداثا مثيرة حيث تظهر شريفة “مي كساب” مساعدة ممثلة مشهورة “سيمون” فى بداية العمل حرامية حيث تقوم بسرقة ذهب أثنين من النساء داخل ميكروباص وتقوم ببيع الذهب رغم انهما كان يهدفان لسرقة سلسلتها.

وتظهر شريفة فى شخصية ذكية وتمتلك قدرات مختلفة حيث تبهر من تعمل معهم وتحديدا الممثلة الشهيرة “سيمون” وتفاجئها بان المخرج سيستعين بها فى هذا العمل بعدد من المشاهد.

بينما تظهر شقيقة شريفة “هبة مجدي” فى شخصية مختلفة تماما عن شريفة وهو ممرضة تحاول مساعدة الناس.

وفى نهاية الحلقة تنهتي بحدث صادم وهو القبض عليها لحظة بثها فيديو عبر تطبيق تيك توك.

مسلسل نون النسوة

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.