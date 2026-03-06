قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل نون النسوة الحلقة الأولى.. القبض على مي كساب

مسلسل نون النسوة
مسلسل نون النسوة
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة الأولى أحداثا مثيرة حيث تظهر شريفة “مي كساب” مساعدة ممثلة مشهورة “سيمون” فى بداية العمل حرامية حيث تقوم بسرقة ذهب أثنين من النساء داخل ميكروباص وتقوم ببيع الذهب رغم انهما كان يهدفان لسرقة سلسلتها. 

وتظهر شريفة فى شخصية ذكية وتمتلك قدرات مختلفة حيث تبهر من تعمل معهم وتحديدا الممثلة الشهيرة “سيمون” وتفاجئها بان المخرج سيستعين بها فى هذا العمل بعدد من المشاهد. 

بينما تظهر شقيقة شريفة “هبة مجدي” فى شخصية مختلفة تماما عن شريفة وهو ممرضة تحاول مساعدة الناس. 

وفى نهاية الحلقة تنهتي بحدث صادم وهو القبض عليها لحظة بثها فيديو عبر تطبيق تيك توك. 

مسلسل نون النسوة

وينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، وذلك في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.

مسلسل نون النسوة مي كساب الفنانة مي كساب هبة مجدي الفنانة هبة مجدي

