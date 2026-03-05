حكاية نرجس الحلقة 1 .. طلاق ريهام عبد الغفور وزواجها من حمزة العيلي

اذيعت الحلقة الأولى من مسلسل حكاية نرجس، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور.

وحملت الحلقة العديد من الاحداث ومنها طلاق ريهام عبد الغفور من زوجها، بعد أن صارحها بزواجه من أخرى بسبب تأخرها في الإنجاب، بينما تزوجت من حمزة العيلي، بعد مرور 3 أشهر من طلاقها.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي وزوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي التعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art. .