الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فرصة أخيرة الحلقة 1.. شقيق طارق لطفي يتسبب في مقتل فتاة.. ومساومات لإبعاد التهمة عنه

محمود حميده
محمود حميده
أحمد البهى

اذيعت الحلقة الاولي من مسلسل فرصة أخيرة من بطولة الفنان محمود حميدة وطارق لطفي. 

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث، منها قيام شقيق طارق لطفي بقتل فتاة، وهو ما دفعه الي محاولة الصاق التهمة لشخص آخر، مقابل ان يدفع له 5 مليون جنية عن كل عام يتم سجنه فيه. 

فيما شهدت الحلقة وجود خلاف بين محمود حميده وابنته ندي موسي، بسبب رغبتها في السفر الي امريكا، حتي تكون ابنتها بجانب والدها، فيما يستعد “ حميده” للزواج من نادين بعد عدة أشهر.  

قصة مسلسل فرصة أخيرة: 
تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي  يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق  مسلسل فرصة أخيرة: 
مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة: 
العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.

فرصة أخيرة محمود حميده طارق لطفي

