الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
اقتصاد

قبل نهاية التداولات .. الجنيه الذهب يرتفع 280 باوند مساء اليوم 5-3-2026

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 5-3-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية بمعدلات طفيفة.

الجنيه الذهب يصعد

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 280 جنيه خلال ساعات من بدء التعاملات المسائية وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم نحو 57.4 ألف جنيه للشراء و 57 ألف جنيه للبيع.

الذهب يجدد الصعود

وجدد سعر جرام الذهب صعوده قبل انتهاء التداولات المسائية بقيمة بلغت 40 جنيه في المتوسط بعد انخفاض مقداره 210 جنيه مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7175 جنيه.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8200 جنيه للشراء و 8143 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو  7516 جنيه للشراء و 7464 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو7175 جنيه للشراء و 7125 جنيه للبيع.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6150 جنيه للشراء و 6107 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.4 ألف جنيه للشراء و 57 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5068 دولار للشراء و 5066 دولار للبيع.

