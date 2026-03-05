قبل نهاية التداولات .. الجنيه الذهب يرتفع 280 باوند مساء اليوم 5-3-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 5-3-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية بمعدلات طفيفة.

الجنيه الذهب يصعد

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 280 جنيه خلال ساعات من بدء التعاملات المسائية وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم نحو 57.4 ألف جنيه للشراء و 57 ألف جنيه للبيع.

الذهب يجدد الصعود

وجدد سعر جرام الذهب صعوده قبل انتهاء التداولات المسائية بقيمة بلغت 40 جنيه في المتوسط بعد انخفاض مقداره 210 جنيه مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7175 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8200 جنيه للشراء و 8143 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7516 جنيه للشراء و 7464 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو7175 جنيه للشراء و 7125 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6150 جنيه للشراء و 6107 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.4 ألف جنيه للشراء و 57 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5068 دولار للشراء و 5066 دولار للبيع.