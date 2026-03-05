الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاهتمام بالإنسان أمر مهم للغاية، مضيفا:" كنا محتاجين نحول الاهتمام ده إلى إجراء عملي حقيقي ".

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، :" عملنا جهد كبير في تطوير التعليم ومستمرين في ده وعملنا جهد كبير في تطوير الجامعات ".

وتابع الرئيس السيسي:" كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الاكاديمية العسكرية المصرية ".

وأكمل الرئيس السيسي:" أنا سعيد جدا من اللي بسمعه وفيه أهالي طلبت مننا إنه يكون فيه فرصة لأبنائهم الطلاب المدنيين في كلية الطب العسكري".



ولفت الرئيس السيسي:" فترة الإعداد بتاخد 3 شهور داخل الأكاديمية العسكرية لشباب المدنيين اللي بيتعلموا وبياخدوا دورات تدريبية داخل الاكاديمية "، مضيفا:" الفكرة عبارة عن بناء إنسان تم اختياره بتجرد وشفافية وحياد وأي حد عايز يبني بناء حقيقي للإنسان لابد أن يكون البرنامج مبني على أسس سليمة ".