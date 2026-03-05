الحكومة تنجح في تحصيل 10.94 مليار جنيه من الضرائب على السيارات خلال 7 شهور

ارتفعت حصيلة الضرائب علي السيارات والإيرادات المقررة عليها في أول 7 شهور من العام المالي الجاري إلى 10.944 مليار جنيه بزيادة تبلغ 1.844 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الضرائب على القيمة المضافة إلي 606.01 مليار جنيه بنهاية الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 489.534 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وسجلت حصيلة الضرائب على المبيعات نحو 327.334 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل 284.67 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2025/2024 الماضي.

وبلغت حصيلة الضرائب علي السلع المحلية نحو111.97 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2025،2026 الجاري مقارنة بنحو88,2 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وسجلت حصيلة الضرائب على السلع المستوردة نحو 215.34 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجارري مقابل 196.51 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ووصلت حصيلة ضرائب المبيعات المقررة على الخدمات نحو 86.16 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2025/2026 الجاري مقابل 60.82 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق.