بهدفه أمام المقاولون.. تريزيجيه يصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته

سجل محمود تريزيجيه نجم النادي الأهلي الهدف الأول في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 35 ، خلال المبارة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها علي فيسبوك "بهدفه أمام المقاولون العرب.. محمود تريزيجيه يرفع رصيده إلى 100 هدف خلال مسيرته مع الأندية"

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويستضيف ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر مباراة الأهلى والمقاولون فى الجولة 21 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، ويقبع المقاولون بالمركز الـ16 برصيد 18 نقطة.