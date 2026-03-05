مدفع عبلى.. لاعب موريتاني يدخل التاريخ بأطول رمية تماس عربية

دخل اللاعب الموريتاني سيد عبلى، تاريخ رميات التماس الحديث بعدما تمكن من تنفيذ أقوى رمية تماس في الدوريات العربية، حيث تميز اللاعب بقدراته الاستثنائية في تنفيذ رميات التماس الطويلة والقوية، ليحصل على لقب “مدفع عبلى” بين الجماهير.

جاء ذلك في إشارة إلى القوة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب في ذراعيه وقدرته على إرسال الكرة لمسافات بعيدة داخل منطقة الجزاء، وهو ما يحول رمية التماس إلى سلاح هجومي خطير لا يقل تأثيرًا عن الركلات الركنية.

أطول رمية تماس عربية

تمكن لاعب نادي الأندلس الليبي سيد عبلى من تنفيذ رمية تماس بطول 35 مترا وبقوة 40 كيلو مترا خلال المباراة الماضية بالدوري، لتتصدر قائمة أقوى رمزيات التماس العربية.

واشتهر عبلى برميات التماس الطويلة والقوية منذ أن كان لاعبا في الدوري الموريتاني، وهو ما ساعده في رحلة احترافه خارج موريتانيا في عدد من الدوريات العربية والأفريقية.

ويُعد سيد عبلى من اللاعبين الذين خاضوا مسيرة احترافية طويلة، حيث بدأ مشواره الكروي في الدوري الموريتاني، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه القوي وانضباطه التكتيكي، ما فتح له الباب لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الكونغولي.

هناك تألق بقميص نادي فيتا كلوب، أحد أبرز الأندية في الكونغو الديمقراطية، وقدم مستويات مميزة جعلته محل اهتمام عدة أندية في المنطقة، حيث انتقل إلى نادي الأنصار الليبي ومن بعده نادي الأندلس الليبي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن انتقاله إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، الذي يقوده المدرب المصري حسام البدري.

أقوى رميات التماس العالمية

على الصعيد العالمي، يعد الأيرلندي Rory Delap أحد أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم الذين اشتهروا بهذا السلاح، حيث حول رميات التماس خلال فترة لعبه مع نادي ستوك سيتي إلى ما يشبه الركلات الثابتة الخطيرة، إذ كانت رمياته تصل إلى ما بين 30 و40 مترًا وتتحرك بسرعة تقارب 60 كيلومترًا في الساعة، ما جعلها كابوسًا حقيقيًا لمدافعي الدوري الإنجليزي.

أما على مستوى الأرقام القياسية، فيحمل الأمريكي Michael Lewis الرقم القياسي لأطول رمية تماس موثقة، بعدما سجل مسافة بلغت 59.817 مترًا في ولاية تكساس عام 2019، وهو رقم تم اعتماده رسميًا في سجلات الأرقام القياسية العالمية.

وقبل ذلك سجل البريطاني Danny Brooks رمية وصلت إلى 49.78 مترًا باستخدام تقنية الدوران الأمامي قبل إطلاق الكرة، وهو أسلوب مشابه لحركات لاعبي الجمباز.

وفي كرة القدم النسائية، دخلت الأيرلندية Megan Campbell التاريخ أيضًا بعد أن سجلت أطول رمية تماس نسائية لمسافة 37.55 مترًا، لتؤكد أن هذه المهارة أصبحت عنصرًا مؤثرًا في كرة القدم الحديثة.

إعادة إحياء سلاح رميات التماس

أصبح استخدام رميات التماس الطويلة أحد الأسلحة التكتيكية المهمة في كرة القدم الحديثة، حيث تعتمد العديد من الفرق على هذا الأسلوب لإرباك دفاعات المنافسين وخلق فرص تهديفية مباشرة.

وتشير تقارير فنية في الدوريات الأوروبية إلى تزايد الاعتماد على هذه الرميات خلال المواسم الأخيرة، بعدما أثبتت قدرتها على صناعة الأهداف وخلق الفوضى داخل منطقة الجزاء، بل وتحقيق أهداف حاسمة في بعض المباريات.

ويرى محللون أن التطور البدني والتكتيكي في اللعبة ساهم في إعادة إحياء أهمية رميات التماس الطويلة، إذ أصبحت بعض الفرق تتعامل معها كأنها “ركلة ركنية من الخط الجانبي”، حيث يتجمع المهاجمون داخل منطقة الجزاء انتظارًا للكرة العالية التي قد تتحول إلى فرصة هدف مباشرة.