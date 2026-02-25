مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 17 درجة ماجستير و7 دكتوراه وعدد من الاتفاقيات مع ليبيا

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل مجلس جامعة دمنهور جلسته بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري و الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات.

كما وجه التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، وأن يكون الشهر الكريم فرصة لمزيد من العمل والعطاء والنجاح.

وقدم المجلس خالص التهنئة القلبية للدكتور عبد العزيز قنصوة، بمناسبة توليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معرباً عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد في قيادة مسيرة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ورفع كفاءة الجامعات المصرية، وتطوير بيئاتها البحثية والإبداعية، وفقاً لرؤية مصر 2030، كما قدم خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السابق، على جهوده المخلصة وعطائه الملموس خلال فترة توليه المسؤولية.

وأشاد مجلس جامعة دمنهور بتجديد الثقة في الدكتورة جاكلين عازر محافظاً للبحيرة، مؤكداً أن ذلك يعكس تقدير القيادة السياسية لجهودها في دعم مسارات التنمية بالمحافظة وتعزيز التعاون المؤسسي مع الجامعة، كما قدم التهنئة للدكتور شادي المشد، لتعيينه نائبا لمحافظ البحيرة، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

فيما أكد رئيس الجامعة أن التكامل بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون التنموي وخدمة المجتمع، مؤكدا أن جامعة دمنهور تعد الذراع الأيمن للمحافظة وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية.

وقدم المجلس خالص التهنئة القلبية للدكتور مصطفى حمزة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة، متمنيين له مزيدا من التقدم والرقي.

كما قدم المجلس الشكر للدكتورة جيهان السيد، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، تقديرا لإهدائها مجسما هندسيا "ماكيت" لمشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي لجامعة دمنهور، وذلك بأبعاد "عرض 70 سم× طول 110 سم× ارتفاع 20 سم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الطيبة تعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية لدينا.

وفي إطار حرص جامعة دمنهور على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطالب أكاديميا وصحيا ونفسيا، أشاد رئيس جامعة دمنهور، بانتظام سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة، والالتزام بالخطط الدراسية والجداول المعلنة، وانتظام المحاضرات، و جاهزية الإمكانات التعليمية والتكنولوجية الداعمة للعملية التعليمية، مشيدا بجهود إدارات الكليات المتميزة، لافتا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تقدم العملية التعليمية بالكليات.

خلال جلسته؛ أعرب رئيس جامعة دمنهور عن فخره واعتزازه بفوز فريق BioAgrimax بجامعة دمنهور بفرصة الاحتضان ضمن برنامج (R2E) و أولمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين)، وتقديمهم مشروع ابتكاري ريادي يعكس قدراتهم على المنافسة والإبداع، وظهورهم بصورة مشرفة خلال مشاركتهم في المسابقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد إبداع وتميز باحثي جامعة دمنهور في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مثمناً جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة في توفير بيئة داعمة ومحفزة تساهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع، مؤكدا أن جامعة دمنهور تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وفي إطار حرص جامعة دمنهور على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية، بما يسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وافق المجلس على توقيع بروتوكولات تعاون منها :

ـ بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور وجامعة بنغازي الأهلية بدولة ليبيا.

ـ بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والجامعة الليبية للعلوم الحديثة بدولة ليبيا.

ـ بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والأكاديمية الليبية بدولة ليبيا.

وأكد "ترابيس" أن هذا التعاون يعد خطوة محورية نحو تعزيز جسور التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، بما يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات، ويمنح الباحثين والطلاب فرصا أوسع لتحقيق إنجازات علمية تسهم في خدمة التنمية المستدامة، موجها جزيل الشكر والتقدير لأعضاء مكتب التعاون الدولي بجامعة دمنهور على جهودهم الحثيثة للتعاون مع الجامعات المرموقة.

خـــــلال جلسته ناقش المجلس عدد من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ ترقية "11" من أعضاء هيئة التدريس بكليات: (الزراعة، الآداب، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم، التربية للطفولة المبكرة).



ـ منح الدرجات العلمية الآتية:



- شهادة الدبلوم لــ 141 طالبا، ودرجة الماجستير لـ 17 طالبا، بالإضافة 7 درجة دكتوراه.