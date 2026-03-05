مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سعر النفط يرتفع لـ 82 دولارا بسبب الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه لا بد من التكاتف والاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية لحماية مصر من المخاطر.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إننا سنعبر من تلك الأزمة الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأوضاع في مصر مستقرة، وهناك أمان واستقرار خاصة على مستوى رحلات الطيران، ولكن الحكومة أكدت انه قد يكون هناك تحريك للأسعار خلال الفترة القادمة لو تأزمت الأوضاع.