وزير الاستثمار: صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب وجود قاعدة صناعية قوية قادرة على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.ز

وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم أن الحكومة تعمل على إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية لدعم القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة المالية.

وأوضح أن هذه الصناديق تستهدف توفير التمويل اللازم لتوسعات المصانع والشركات وزيادة الإنتاج بما يدعم القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.



واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بمرحلة حاسمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين خطوة بخطوة، بما يحقق مستقبلًا أفضل للاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.