وزير الاستثمار: تطوير سوق الكربون في مصر يعزز فرص الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تطوير سوق الكربون الطوعي في مصر بالتعاون مع وزارتي المالية والبيئة، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم أن الدولة تتجه أيضًا نحو إنشاء سوق امتثال للكربون، مشيرًا إلى أن أسعار الاعتمادات الكربونية قد ترتفع من نحو 5 دولارات في السوق الطوعي إلى ما بين 15 و20 دولارًا في سوق الامتثال وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.



وأضاف أنه سيتم إنشاء سجل خاص بمشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع منظمة IREC لإصدار شهادات الطاقة المتجددة لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في دعم تنويع مزيج الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.