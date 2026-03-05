وزير الاستثمار : التحول الرقمي يقفز بعدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 20 ألفا إلى 300 ألف خلال عامين

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في سوق الأسهم للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يحققه الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ نحو 5.2% إلى 5.3% خلال الربع الأخير مقارنة بنحو 2.4% إلى 2.6% في فترات سابقة.



وأوضح أن إجراءات التحول الرقمي مثل التحقق الإلكتروني من الهوية والتعاقد الإلكتروني أسهمت في زيادة عدد المستثمرين الجدد في سوق المال بشكل كبير.



وأشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد ارتفع من نحو 20 ألف مستثمر سنويًا في السابق إلى 300 ألف مستثمر قبل عامين و250 ألفًا العام الماضي، مع توقع وصول العدد إلى نحو 180 ألف مستثمر جديد هذا العام.